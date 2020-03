Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a anuntat sambata ca adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise temporar, in contextul epidemiei Covid-19, transmite news.ro.Franta a raportat 16 noi cazuri, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 73. „Toate adunarile publice de mai mult de 5.000…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, arata ca amendamentul la lege depus de el, conform caruia o persoana care refuza un loc de munca va pierde ajutorul social, a inceput sa produca efecte. Conform datelor obținute de Florin Roman, peste 20.000 de oameni nu mai primesc ajutorul social.Citește…

- Isteria coronavirus aduce pe strazi, in Bucuresti, oameni mascati ca in filmele cu atacuri chimice. Panica a cuprins Romania si dupa cozile din supermarketuri, apar acum imagini cu masti militare purtate pe strada.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu anunța, luni, ca PSD este in continuare decis sa nu participe la votul de investire pentru Guvernul Orban 2. Marcel Ciolacu a afirmat ca acest lucru nu se va intampla, chiar daca CCR va decide ca nominalizarea lui Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier este constituționala."Intotdeauna.…

- ​Comitetul Executiv al PSD se reunește, miercuri, de la ora 16.00, la Parlament. PSD ar putea decide strategia la votul de învestire al Guvernului Orban 2 și anume social-democrații sa nu fie prezenți sala pentru a asigura cvorumului ședinței, au declarat surse din partid.Astfel, fara…

- Kelemen Hunor a declarat, marți seara, ca și PNL pierde mandate prin revenirea la alegerea primarilor in doua tururi. Liderul UDMR susține ca PNL nici nu va intra in turul doi in București, batalia fiind intre PSD și USR.„ Va pierde și PNL și știu și liberalii ca pierd. Nici nu intra in București…

- Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, unita in sesiune extraordinara, se afla proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale. Ședinaa a inceput cu contre intre PNL, PSD și USR. Liderul grupului PSD, Alfred Simonis, a solicitat in deschidere sa fie respinse, in primul rand, amendamentele introduse…

- Sezonul gripa l incepe in forta in marile orase. Aproape 700 de oameni din Bucuresti, Constanta, Ploiesti, precum si din alte centre urbane au contractat virusul, iar doi au murit. Este alerta in Buzau, dupa ce in ultimele trei zile, 15 copii suspecti de gripa s-au prezentat la Camera de Garda a Spitalului…