Ce variante are Klaus Iohannis după decizia CCR privind revocarea şefei DNA. Explicaţia judecătorului Cristi Danileţ La ce se refera Decizia CCR din 30 mai 2018? Ministrul Justiției ceruse revocarea procurorului-șef al DNA pe motive manageriale. CSM a avizat negativ aceasta solicitare, considerand ca argumentele invocate nu se susțin. Președintele Romaniei a respins propunerea pe motiv ca motivele invocate nu impun revocarea. Guvernul a contestat decizia șefului statului, iar CCR a decis pe 30 mai ca solicitarea ministrului nu putea fi cenzurata de Președintele statului decat daca nu s-ar respectat procedura legala de revocare, nicidecum pentru ca el a considerat ca nu ar fi suficiente motive de revocare;… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

