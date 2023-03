Stiri pe aceeasi tema

- Dupa plecarea lui Vasile Dincu din fruntea ministerului Apararii, Clujul a ramas fara nici o funcție de ministru. Rotativa guvernamentala de la sfarșitul lunii mai ar putea schimba acest aspect. Social-democrații clujeni și-l doresc pe liderul Consiliului Național al PSD inapoi in Guvern.

- Rotativa guvernamentala dintre PSD și PNL este programata sa aiba loc in jurul datei de 25 mai 2023. Social-democrații și liberalii vor schimba intre ei premierul, dar și o parte din ministere. Totuși, au aparut zvonuri referitoare la o amanare pana la toamna a acestui schimb de „putere”.

- Președintele PSD se arata convins ca rotația guvernamentala va avea loc fara „niciun scandal”, iar procesul va fi unul normal și foarte ușor. Ciolacu susține ca are o relație tensionata cu președintele Romaniei și acesta va face desemnarea venita din partea PSD.

- "Va fi o analiza facuta de prim-ministru si vom face o analiza a eficientei guvernamentale a ministrilor PSD si vom avea aceasta discutie in coalitie. Cred ca fiecare dintre partide va veni cu anumite modificari. (...) Sunt anumiti ministri care trebuie sa dea anumite lamuriri. Imi doresc sa nu intru…

- Intrebat cu ce candidat merge PSD la alegerile pe Bucuresti, Ciolacu a spus: ”Cu Gabriela Firea. In acest moment, categoric, mai ales ca doamna Gabriela Firea isi doreste sa candideze pentru un nou mandat”, relateaza News.ro.”Eu sunt ferm convins ca electoratul de stanga in Bucuresti este mai mult decat…

- Schimbarea premierului din luna mai a acestui an, conform protocolului de guvernare, nu va aduce mari modificari in structura Executivului. Negocierile purtate pana in prezent vizeaza doar cinci posturi, restul urmand a fi pastrate de actualii miniștri, daca nu se va decide remanierea lor. Conform unor…

- Șeful PSD da de ințeles ca nu toți miniștrii care sunt acum pe funcții se vor regasi in viitoarea echipa a Executivului, dupa rotativa guvernamentala, vorbind de cei care nu pot sa „țina ritmul”.

- Șeful PSD e de parere ca Boloș nu ar trebui schimbat de la MIPE, dar nici Grindeanu de la Transporturi, la rotativa guvernamentala din mai. Mai mult, social-democratul considera ca Mihai Tudose ar fi un plus pentru noul Executiv.