Ce vami intre Bulgaria si Grecia sunt deschise din 15 iulie. Anuntul oficial al Ministerului Afacerilor Externe Autoritatile elene au anuntat incepand cu 1 iulie inchiderea a 5 dintre cele 6 puncte vamale cu Bulgaria. Teoretic, masura ar fi trebuit sa ramana in vigoare pana pe 15 iulie, potrivit comunicatului initial.



Oficialii Ministerului Afacerilor Externe au anuntat ca punctul vamal Kulata-Promachonas ramane, in continuare, si dupa 15 iulie, singura cale terestra de acces in Grecia venind de pe teritoriul Bulgariei. Pe de alta parte, turistii pot parasi Grecia prin alte doua puncte vamale.



"Conform anuntului initial al autoritatilor elene din 15 iulie 2020, accesul rutier pe teritoriul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La Atena este in derulare luni, 13 iulie, o noua sedinta cruciala pentru turistii straini, condusa de premierul elen. Discutiile vin dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate in randul turistilor straini creste de la o zi la alta. Presa elena scrie despre o turista din Romania, depistata…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, le-a cerut inspectorilor-sefi din teritoriu sa ii insoteasca pe inspectori controalele efectuate in teren. Violeta Alexandru le-a mai transmis sefilor ITM ca, atunci cand se deplaseaza de acasa spre serviciu si vad un santier cu muncitori fara echipamente de protectie,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, vineri, ca din informatiile primite de la consulul Ambasadei Romaniei la Sofia si cel de la oficiului consular de la Salonic, la ora 14.00, circulatia la trecerea punctului de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena, Kulata – Promachonas, era fluida,…

- Dupa ce, inca de ieri, s-au format cozi kilometrice la punctul de trecere Kulata-Promachonas de la frontiera bulgara-elena, iar romanii s-au plans ca se inainteaza foarte greu, Ministerul Afacerilor Externe a informat astazi ca situația nu a fost remediata nici pana la acest moment."Singurul punct de…

- Alexandru Rafila atrage atentia ca, atunci cand nu se poate mentine distanta de 1,5 metri intre persoane, este necesara purtarea mastii de protectie chiar si in spatii deschise, pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus. "In general zonele turistice sunt niste surse posibile pentru…

- Compania olandeza din domeniul biochimic Avantium lucreaza la un tip de plastic pe baza de plante care se poate descompune intr-un an. Spre comparatie, plasticul obisnuit are nevoie de sute de ani pentru a se descompune. In plus, nu sunt utilizati combustibili fosili pentru producerea noului material.…

- Astazi, 22 aprilie, este Ziua Pamantului. Ziua Pamantului este o ocazie buna de a descoperi - de la distanta, virtual - locuri si lucruri minunate pe care planeta ni le ofera.Google ii ureaza "la multi ani!" si ii dedica un doodle: https://www.google.com/doodles/earth-day-2020. In…

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…