Stiri pe aceeasi tema

- Romania a obținut miercuri a doua medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 prin echipaju de dublu vasle feminin, alcatuit din Simona Radis si Ancuta Bodnar. Cele doua au caștigat medaliile de aur dupa o cursa solitara, in care au fost cronometrate cu timpul de 6:41.03.

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, imbracat in tricou galben, a salutat prima medalie de aur a Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo, obtinuta de canotoarele Ancuta Bodnar si Simona Radis, in proba de dublu vasle,…

- Sportivul rus Maksim Hramtcov a castigat medalia de aur in concursul de taekwondo la cat. 80 kg, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce l-a invins in finala pe iordanianul Saleh Elsharabaty cu scorul de 20-9. Hratmcov este campion mondial in 2017 si dublu campion european (2018, 2021), in…

- Sportiva croata Matea Jelic a cucerit medalia de aur la taekwondo, in cadrul cat. 67 kg, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o in finala pe britanica Lauren Williams, cu scorul de 25-22. Jelic a revenit de la un deficit de trei puncte cu zece secunde inainte de final, smulgand…

- Federatia Romana de Canotaj are ca obiectiv castigarea a doua medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a anuntat, joi seara, presedinta FRC, Elisabeta Lipa. "Noi nu avem obiectiv minim si obiectiv maxim. Noi ne-am asumat acest obiectiv, doua medalii. Mai intai ne-am asumat sa calificam sportivii…

- România a ocupat locul 12 în proba de ansamblu a junioarelor, miercuri, în prima zi a Campionatelor Europene de gimnastica ritmica de la Varna (Bulgaria), informeaza Agerpres.Iulia Besoiu, Catrina Buniov, Carina Crainic, Dalia Marin, Ana Mezei si Claudia Mitan, antrenate de Dana…

- Podiumul de premiere pe care vor urca medaliații la Jocurile Olimpice și Paralimpice Tokyo 2020, ținutele pe care le vor purta cei care vor aduce medaliile și-i vor insoți pe sportivi catre podiumul de premiere pe care vor urca medaliații, ținutele pe care le vor purta cei care vor aduce medaliile și-i…