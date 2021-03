Ce valoare are contractul de servicii in domeniul securitatii in munca si aparare impotriva incendiilor incheiat de Primaria Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria municipiului Constanta a incheiat un contract pentru supraveghere si securitate in munca a angajatilor din administratie Castigatorul contractului este Centrul Medical Unirea SRL Valoarea contractului se ridica la 47.058 lei durata acestuia este de 12 luniPrimaria municipiului Constanta a incheiat…

- Inspectorii de munca din județul Hunedoara au efectuat, in perioada 8-28 februarie 2021, o actiune de verificare a modului in care sunt respectate prevederile ce reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca in cadrul unitatilor de asistenta spitaliceasca, asistenta medicala…

- Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Mures au efectuat, in cursul lunii ianuarie, 15 actiuni de control in domeniul securitatii si sanatatii in munca. Aspectele vizate de catre inspectorii de munca au fost respectarea legislatiei securitatii si sanatatii in munca. ,,Cu ocazia…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste vineri, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a reuniunii se afla propunerile de buget pe anul 2021 pentru institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale. Sedinta este programata pentru ora 13,00.…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat pentru vineri, ora 13:00, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru a discuta propunerile de buget pe 2021 ale institutiilor din domeniul securitatii, potrivit Administratiei Prezidentiale.Vineri, 19 februarie, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni,…

- O sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) va avea loc vineri la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, sedinta, condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc la ora 13,00, iar pe ordinea de zi a CSAT este inclusa tematica…

- Pe parcursul lunii decembrie, inspectorii de munca au efectuat un numar de 79 controale in vederea verificarii modului in care angajatorii respecta masurile impuse pe perioada pandemiei, potrivit prevederilor Legii nr. 55 din 15 mai 2020 (privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…

Avand in vedere ca in perioada sezonului rece se inregistreaza foarte multe incendii, la locuințele populației, Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgența a intocmit un ghid de masuri de aparare...