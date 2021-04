Ce vaccinuri anti-COVID-19 vor folosi medicii de familie Coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița, a anunțat ca toți cei peste 3.000 de medici de familie inscriși in programul de vaccinare anti- COVID-19 vor incepe imunizarea cu vaccinurile de la Moderna și Johnson&Johnson. „Proiectul de includere a medicilor de familie e deja finalizat, vor incepe sa vaccineze pe 4 mai, toata infrastructura e deja stabilita. Mare parte dintre medicii de familie sunt implicați in centrele de vaccinare care deja funcționeaza. Este foarte dificil sa vaccinezi in cabinetul propriu, sa fii și in centrele de vaccinare, sa ai grija și de ceilalți… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița, anunța ca vaccinarea in cabinetele medicilor de familie va incepe pe 4 mai. Sunt peste 3.000 de medici de familie care s-au inscris in programul de vaccinare anti-COVID. Vaccinurile folosite vor fi cele de la Moderna și Johnson&Johnson.…

- Cei peste 3.000 de medici de familie din Romania care s-au inscris in programul de vaccinare anti-COVID a populației vor incepe, in prima faza, imunizarea cu vaccinurile de la Moderna și Johnson&Johnson, a anunțat joi seara, la Digi24, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița.…

- Cei peste 3.000 de medici de familie care s-au inscris in programul de vaccinare anti-COVID a populației vor incepe, in prima faza, imunizarea cu vaccinurile de la Moderna și Johnson&Johnson, a anunțat joi seara, la Digi24, coordonatorul campaniei de vaccinare, col. dr. Valeriu Gheorghița.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, anunta ca in 4 mai va incepe vaccinarea in cabinetele medicilor de familie, precizand ca aproximativ o treime dintre medicii de familie vor intra in campania de vaccinare. In cabinetele lor vor fi utilizate trei seruri – Moderna,…

- Cum se va face vaccinarea in cabinetele medicilor de familie. Gheorghița: Programarile se realizeaza pe listele deschise de doctori Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, Valeriu Gheorghița, a anunțat ca au fost stabilite procedurile privind vaccinarea impotriva Covid-19 in cabinetele medicilor…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, a anunțat ca de la jumatatea lunii aprilie ar trebui sa inceapa vaccinarea in cabinetele medicilor de familie. Vaccinarea se va face, cu precadere, cu serul produs de Johnson&Johnson, dar Gheorghița spune ca este posibil sa…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva Covid-19, dr. Valeriu Gheorghița, spune ca spre sfarșitul lunii aprilie sau inceputul lunii mai va incepe vaccinarea și in cabinetele medicilor e familie, fara sa fie nevoie de programare in platforma. Gheorghița a precizat ca in cabinetele medicilor…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, sustine ca imunizarea impotriva virusului SARS-CoV-2 se va putea face si in cabinetele medicilor de familie. Potrivit acestuia, vor fi folosite vaccinurile Johnson&Johnson și AstraZeneca, deoarece acestea nu au nevoie de conditii speciale…