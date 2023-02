Stiri pe aceeasi tema

- Anul a inceput destul de violent in unitațile de invațamant din Bacau. Doua eleve de la Scoala Generala Mircea Cancicov Bacau, s-au luat la bataie chiar pe holul scolii. A mai fost fetița care s-a aruncat de la etajul 10, apoi cea care și-a dat foc in curtea casei. A fost, apoi, incidentul de la […]…

- Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean Bacau a fost informata, dimineața, despre un incident de violența intre elevi. Imediat au inceput cercetarile la nivelul unitații de invațamant, unde s-a deplasat inspectorul școlar general, o echipa de inspectori școlari și directorul Centrului Județean de…

- Un barbat de 52 de ani, din județul Bacau, a fost condamnat pe 13 ianuarie de Judecatoria Onești la 6 luni de inchisoare cu executare pentru uciderea unui caine. Sentința nu este definitiva, dar este una fara precedent, informeaza Libertatea.ro. Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Berzunți,…

- Noaptea trecuta o patrula a Centrului Regional de Ecologie Bacau (CRE) aflata in zona lacului Galbeni a observat de pe baraj, in aval de stavile, un bidon suspect care statea fix in curentul de apa. A fost verificata zona cu ajutorul unui caiac, fiind descoperita o plasa textila in lungime de aproximativ…

- Cand incepe școala pentru elevi in acest an. Detalii despre cursuri, vacante și examene. Structura anului școlar 2022-2023 Elevii se pregatesc sa revina la cursuri, in noul an 2023. Mai au o saptamana de vacanța. Au intrat in vacanța de sarbatori, din 23 decembrie și vor reveni la cursuri de luni, 9…

- Consiliul local a aprobat astazi cuantumul și tipurile de burse care se aloca elevilor din Municipiul Bacau pentru anul școlar in curs. Potrivit OMEC 5379/2022, cuantumul bursei de performanța este de 500 de lei, a celei de merit de 200 de lei, a celei de studiu de 150 de lei și a celei de ajutor […]…

- In timpuri marcate de incertitudine și cu o pace atat de fragila, elevii și personalul Școlii Naționale de Pregatire a Agenților de Penitenciare Targu Ocna au decis sa se implice și anul acesta in campanii de ajutorare pentru oamenii greu incercați, oferindu-le prin acest gest o șansa la viața. In acest…

- „Dupa un esec administrativ intins pe 15 ani, timp in care cladirea a stagnat la stadiul de santier, se deschide perspectiva ca – odata cu incheierea lucrarilor la etajele ramase de executat (1, 2 si 3) – bacauanii sa aiba in sfarsit acces la serviciile medicale asteptate de atata timp”, a declarat…