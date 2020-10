Stiri pe aceeasi tema

- Deși inca nu au divorțat in mod legal, foștii parteneri Andreea Balan și George Burcea se consoleaza in brațele noilor lor iubiți, cu care se afișeaza deja in public, fara vreo reținere. Totuși, in ceea ce-i privește pe Andreea Balan și Tiberiu Argint, cei doi nu au confirmat inca relația, cu toate…

- Daca te-ai plictisit de city break-uri in Franța, Italia, Spania sau in alte destinații preferate de calatori, poți alege o escapada de o zi peste Antarctica, cu Antarctica Flights. Zborul acopera aproximativ 500 de kilometri patrați (193 mile patrate)...

- Andreea Balan are parte de o perioada frumoasa, dupa ce in urma cu mai mult de șase luni anunța ca urmeaza sa puna punct unui capitol din viața sa! Vedeta și-a luat mama, iar impreuna cu ea și fetițele sale au plecat in vacanța. Ce mesaj emoționant i-a transmis femeii care i-a dat viața!

- Mihaela Borcea radiaza de fericire la cei 50 de ani ai sai, mai ales de cand iși traiește povestea de dragoste alaturi de barbatul visurilor sale. Cei doi iubiți au decis sa mai scape de stresul cotidian, și au facut o noua escapada romantica, de data aceasta intr-o alta stațiune de lux.

- Andreea Balan e fericita. A plecat in prima vacanța alaturi de fetițele ei, dupa desparțirea de George Burcea. Artista și-a urcat fetele in mașina, iar impreuna au plecat catre o locație de vis din țara. Andreea Balan, intr-o vacanța de vis alaturi de fiicele ei Dupa ce ultima jumatate de an din viața…

- Andreea Balan a plecat in prima vacanța alaturi de fetițele ei, dupa ce s-a desparțit de George Burcea. Cantareața și-a urcat fetele in mașina, iar impreuna au plecat spre o locație spectaculoasa din țara!

- Se știe ca interpreta și soțul ei, actorul și scriitorul George Burcea sunt intr-un “razboi” de opt luni de cand s-au separat. De curand, au aparut zvonuri ca Andreea Balan i-ar pune bețe in roate fostului soț la un proiect de televiziune la care acesta ar participa iar vedeta s-a vazut nevoita sa iasa…

- Fostul rege al Spaniei Juan Carlos a plecat in Republica Dominicana dupa ce si-a anuntat plecarea in exil, in contextul in care este vizat de o ancheta de coruptie, dezvaluie marti cotidienele La Vanguardia si ABC, fara sa-si precizeze sursele, relateaza Reuters potrivit news.ro.Fostul monarh,…