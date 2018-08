Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va propune vineri renuntarea la practica trecerii de la ora de vara la ora de iarna, in urma unei consultari la care au participat cateva milioane de cetateni europeni, a declarat vineri presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza AFP, preluata de Agerpres. "Oamenii…

- Potrivit unui sondaj online derulat in Uniunea Europeana, peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie. Aproximativ 4,6 milioane de persoane au luat parte la cel mai…

- Un sondaj online, derulat in Uniunea Europeana, arata faptul ca Europenii vor sa se renunțe la ora de vara. Mai precis, 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora, in ultima duminica din luna martie , au declarat miercuri,…

- Aproximativ 4,6 milioane de persoane au luat parte la cel mai mare sondaj online derulat in istoria UE in perioada 4 iulie-16 august, iar trei milioane dintre respondenti au fost din Germania. Oficial, Comisia Europeana va prezenta joi rezultatele sondajului si nu a dorit sa comenteze in avans.…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ…

- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica din luna martie, au declarat miercuri pentru DPA mai multe surse europene. Aproximativ 4,6…

- Pavel: „Exemplul cel mai recent se refera la o propunere a Comisiei Europene cu privire la modificarea regulamentelor europene, prin prisma reintroducerii și prelungirii ilegale a controalelor la frontiera, in spațiul Schengen, de catre Franța, Austria, Germania, Danemarca, Suedia și, din afara UE,…