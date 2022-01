Ce va propune Cîțu la următoarea ședință a coaliției pentru certificatul verde Florin Cițu ar urma sa propuna la viitoarea ședința a coalitiei ca proiectul pentru certificatul verde depus de el sa fie adoptat de majoritatea parlamentara PNL PSD UDMR. Ca un compromis, certificatul verde va fi obligatoriu pentru angajații din sistemul de sanatate, MAI și Aparare. Nu se va mai aplica in mediul privat in schimb, la munca. Dar certificatul verde va fi necesar pentru a intra in alte unitați, in afara de magazine esențiale. De cealalta parte, Marcel Ciolacu a declarat marți seara ca i se pare tarziu ca certificatul verde sa mai poata fi trecut printr-un act legislativ. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o zi dupa ce președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca subiectul introducerii certificatului verde este ca și închis în Coaliție, Florin Cîțu vrea adoptarea acestuia în Parlament. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca președintele PNL, Florin Cîțu intenționeaza…

- Florin Cițu va propune la urmatoarea ședința a coaliției ca proiectul pentru certificatul verde din Parlament sa fie adoptat. „Ca un compromis, certificatul verde va fi obligatoriu pentru angajații din...

- Liderul PNL, Florin Cițu, va propune la viitoarea ședința a coalitiei ca proiectul pentru certificatul verde depus de el, mai mulți miniștri PNL și UDMR, sa fie adoptat de majoritatea parlamentara PNL PSD UDMR. Ca un compromis, certificatul verde va fi obligatoriu pentru angajații din sistemul…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, luni, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa se intalneasca, luni, la 11.30, la Guvern, cu liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu liderul PNL, Florin Cițu…

- Liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor, au fost chemați, miercuri seara, de premierul Nicolae Ciuca, la discuții, la sediul Guvernului. Potrivit unor surse politice, in ședința de la Palatul Victoria se discuta bugetul și proiectul legii privind condiționarea accesului…

- Sedinta coalitiei de guvernare a fost suspendata, marti, dupa trei ore de discutii, iar liderii partidelor și premierul nu au facut declaratii. Marcel Ciolacu, Nicolae Ciuca, Florin Cițu și Kelemen Hunor au plecat la Palatul Cotroceni, pentru discuții cu Klaus Iohannis pentru ca negocierile au intrat…

- Sedinta coalitiei de guvernare a fost suspendata, marti, dupa trei ore de discutii, iar liderii partidelor sau premierul nu au facut declaratii. Surse politice au declarat ca reprezentantii coalitiei ar urma sa discute cu presedintele Klaus Iohannis. Presedintele PNL, Florin Citu, a anuntat ca intrunirea…

- Surse politice au declarant pentru Puterea.ro ca mai mulți lideri PNL, vicepreședinți și prim-vicepreședinți, il vor ataca pe Florin Cițu in timpul ședinței, pe care il consider responsabil de blocarea negocierilor cu PSD. Mai exact, in PNL exista nemulțumiri dupa ce Cițu a cazut de acord cu Hunor și…