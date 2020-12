Stiri pe aceeasi tema

- Social Județul Teleorman va avea 14 centre fixe de vaccinare anti-COVID-19, dintre care șapte in localitați rurale decembrie 16, 2020 11:43 14 centre fixe de vaccinare anti-COVID-19 vor fi funcționale la nivelul județului Teleorman, dintre care cate doua in Alexandria și Turnu Magurele și alte șapte…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca sunt șanse mari ca primele vaccinuri anti- COVID-19 sa fie administrate pacienților din Romania anul acesta, intre Craciun și Revelion. Vaccinarea poate incepe la o zi dupa ce tratamentul este livrat unitaților medicale.…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban, despre momentul cand a stiut ca virusul va lovi Romania: „Imediat ce a aparut in China, dupa primele cazuri” Primul ministru Ludovic Orban a vorbit, intr-un interviu, joi seara, despre momentul in care a stiut ca pandemia de Covid-19 va lovi Romania. Acesta spune ca atunci…

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz".

- Șefa Direcției de Sanatate Publica Constanța recunoaște ca a raportat oficial mai puține teste COVID decat cele efectuate in realitate. La București au fost trimise doar datele referitoare la testele COVID facute in spitalele de stat, recunoscute de Ministerul Sanatații, nu și cele facute in unitațile…

- Pandemia de Coronavirus a cunoscut o evoluție atipica in Romania. Cu un debut moderat, Coronavirusul a dezvoltat o rata de raspandire foarte rapida pe parcusul verii și cu atat mai mult la inceputul toamnei, odata ce școlile au fost redeschise. In...

- Aeroportul International ''Avram Iancu'' din Cluj-Napoca este primul din Romania si printre primele din Europa care a obtinut ''Airport Council International Health Accreditation'', in special pentru masurile anti COVID-19, noteaza Agerpres. "Aeroportul International Avram Iancu Cluj este primul…