Ce va oferi Israelul Kievului La aproape doua luni de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, ministrul israelian al apararii, Benny Gantz, a anunțat ca Ierusalimul va oferi Kievului echipament de protecție pentru organizații de salvare. Gantz a vorbit cu omologul sau, ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, și a spus ca, in urma solicitarii din partea Kievului, Ministerul israelian al Apararii va furniza echipament de protecție, cum ar fi caști și veste. Acesta face parte din efortul amplu al Israelului de a oferi ajutor umanitar, care include inființarea unui spital de campanie, absorbția refugiaților și a emigranților,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

