Ce va lua locul fostului Peco Mall din zona Intim din Constanta? (FOTO)

Dupa o perioada de inactivitate, fostul Peco Mall situat pe bulevardul I.C. Bratianu din Constanta se pregateste sa intre intr o noua etapa de transformare. Cladirea, care a fost inchisa de cateva luni, va fi desfiintata pentru a face loc unei initiative ce vizeaza crearea unui spatiu verde in zona Intim.Potrivit informatiilor furnizate de unul dintre constructorii implicati in proiect, planul este ca in locul vechii constructii sa fie amenajat un spatiu verde accesibil comunitatii, in zona bloc ...