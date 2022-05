Ce va fi pe 9 mai? O parte a analiștilor de razboi era de parere, pe parcursul „operațiunii speciale” declanșate de Rusia in Ucraina, ca Putin va opri mișcarea de trupe pe 9 mai, cand, conform planului sau și al generalilor sai, ar fi trebuit sa invinga țara pe care a invadat-o. Cum socoteala de acasa nu se potrivește cu cea dea de pe front, Ucraina nu doar ca n-a cazut la primele rafale, dar a mai facut și ravagii prin randurile armatei ruse. Ceea ce determina acum specialiștii sa emita alta teorie. Și aceasta ar fi cam așa: pe 9 mai, cand Rusia sarbatorește victoria impotriva Germaniei naziste la sfarșitul celui… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Peskov a anunțat vineri ca ceea ce Rusia numește „operațiunea speciala” din Ucraina s-ar putea termina „in viitorul apropiat”, din moment ce obiectivele Moscovei sunt pe cale sa fie indeplinite și ca soldații și negociatorii ruși lucreaza in acest sens, informeaza Reuters . Peskov a mai spus…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Mulți se intreaba in aceste zile de ce nu intervine ONU in Ucraina. Atat oamenii simpli, cat și analiștii se axeaza pe aceasta intrebare. „Tehnic, pentru ca este vorba de Consiliul de Securitate in care Rusia este membru permanent, nu se pot trimite trupe ONU, decat in eventualitatea improbabila in…

- Este posibil ca Rusia sa fi inceput deja al Treilea Razboi Mondial, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-un interviu pentru NBC News. Rezultatul invaziei Ucrainei de catre președintele rus Vladimir Putin nu a fost inca decis, dar este posibil ca decizia sa fi deschis calea…

- Lumea vorbește, azi, mult și multe despre Rusia. Ca face și drege… Rusia atacatoarea. Rusia neinformata. Rusia ingradita. Rusia protestara. Rusia neințeleasa. Aproape 15.000 de persoane din Rusia au fost arestate, de pe 24 februarie, cand a inceput conflictul armat din Ucraina, pana acum. Pentru ca…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat, duminica, pentru Agerpres , ca este sceptic si nu crede intr-o finalitate a negocierilor ruso-ucrainene, cel putin in viitorul imediat, mai ales ca, din informatiile sale, ar urma in aceste zile un atac „total” asupra Kievului din partea Armatei…

- „Sunt impotriva acestui razboi. Cred ca acest razboi intre Rusia si Ucraina are scopul sa ascunda inșelarea cetatenilor rusi si sa le deturneze atentia de la problemele care exista inauntrul tarii, de la degradarea economiei”, a declarat Aleksei Navalnii in cursul unei sedinte a procesului care a inceput…

- Ucraina ar putea abandona candidatura sa la NATO pentru a evita razboiul cu Rusia, a declarat ambasadorul Kievului in Marea Britanie. Aceasta ar echivala cu o concesie majora facuta Moscovei, ca raspuns la acumularea de trupe rusești la frontierele Ucrainei. Ambasadorul Vadim Pristaiko a declarat pentru…