Ce va fi nou la Pro TV toamna aceasta Ce va fi nou la Pro TV toamna aceasta Toamna nu vine doar cu temperaturi mai scazute, ci și cu o mulțime de surprize de proporții pentru telespectatorii Pro TV. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Las Fierbinți (@lasfierbinti_serial) Noul sezon al serialului Las Fierbinți va incepe pe data de 6 septembrie. Telespectatorii in vor putea urmari 3 zile pe saptamana. Luni, marți și joi. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de VLAD (@vlad_serial) Și serialul Vlad revine pe micul ecran cu sezonul 4. Va fi difuzat in fiecare zi de luni, incepand cu data… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

