Primaria vrea sa deconteze din fonduri europene banii alocati de la bugetul local pentru refacerea Palatului Braunstein. In acest sens, municipalitatea va depune din nou proiectul pentru accesarea unei finantari nerambursabile, valoarea totala fiind de peste 16 milioane lei. In urma cu aproape doi ani, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est (ADRNE) a respins proiectul, in conditiile in care erau probleme in documentatie legate de accesul in cladire: &ic (...)