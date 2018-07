In locul fostei maternitati din Buzau, care a fost demolata recent, vor aparea in urmatorii ani doua cladiri. Una dintre acestea va gazdui Judecatoria Buzau, institutie care, in prezent, functioneaza in incinta unui complex comercial aflat la iesire din oras. Executivul a anuntat ca a aprobat deja trecerea unei suprafete de 4.000 de metri patrati din administrarea Consiliului Judetean Buzau, in cea a Ministerului Justitiei, in vederea construirii Judecatoriei. Reprezentantii Consiliului Judetean Buzau au vesti bune si in ceea ce priveste blocul de locuinte de serviciu destinat medicilor din Spitalul…