- Pe cele mai multe sectiuni ale fronturilor deschise de Rusia dupa lansarea invaziei asupra Ucrainei pe 24 februarie trupele ruse nu mai au acum suficiente resurse pentru a continua inaintarea, a sustinut joi un consilier prezidential ucrainean, potrivit agentiei DPA. Fii la curent cu cele…

- In cea de-a 25-a zi de razboi in Ucraina, orașele sunt in continuare amenințate de atacurile armatei rusești. In 18 zone s-au auzit raiduri aeriene și bombardamente sambata noaptea. Și Harkov continua sa fie bombardat de artilerie, mai multe cladiri rezidentiale au fost lovite si au luat foc. Rusia…

- Autoritatea rusa de reglementare a telecomunicatiilor, Roskomnadzor, a blocat site-urile a inca 13 instituții de presa, intr-un moment in care Moscova isi inaspreste controlul asupra informatiilor publicate online despre conflictul din Ucraina.

- Autoritatea rusa de reglementare a telecomunicatiilor, Roskomnadzor, a blocat site-urile a cel putin 13 media suplimentare, relateaza AFP, intr-un moment in care Moscova isi inaspreste controlul asupra informatiilor publicate online despre conflictul din Ucraina.

- Filiala din Moscova a unei banci de stat din China a inregistrat o creștere brusca a cererilor din partea firmelor rusești care vor sa-și deschida noi conturi, a declarat, pentru Reuters, o persoana familiarizata cu aceasta chestiune, in contextul in care afacerile din Rusia sunt

- Presedintele SUA, Joe Biden, a transmis marți seara un mesaj direct catre Moscova și catre ruși, avertizand in același timp cu consecințe daca Kremlinul va hotari un atac in Ucraina. „SUA și NATO nu sunt o amenințare pentru Rusia. Ucraina nu amenința Rusia. Nici SUA, nici NATO nu au rachete in Ucraina.…

- In timp ce Rusia a pregatit 70 la suta din armata necesara unei invazii la scara larga in Ucraina, iar avioane cu militari americani continua sa soseasca in Polonia, Presedintia de la Kiev considera ca sansele de a gasi o solutie diplomatica la criza cu Moscova sunt „semnificativ superioare” celor de…

- Alianta Nord-Atlantica se pregateste pentru un conflict armat la scara larga cu Rusia, a declarat adjunctul ministrului rus al apararii, Aleksandr Fomin, in timpul unui briefing cu atasatii militari si reprezentantii ambasadelor straine acreditate la Moscova.