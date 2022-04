Presedinta Maia Sandu a fost intrebata ce va face Republica Moldova daca Federatia Rusa va decide sa recunoasca independenta Transnistriei. Sefa statului nu a oferit un raspuns privind actiunile Chisinaului in cazul in care se pomeneste in asemenea situatie, insa a explicat la general ce ar insemna recunoasterea independentei regiunii transnistrene. „Asta ar insemna sa atenteze la o bucata din teritoriul Republicii Moldova, sa nu respecte integritatea, sa nu respecte dreptul international”, a declarat Maia Sandu intr-un interviu pentru Europa Libera. Intrebata cat de mult ii ajuta Republicii Moldova…