Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca a anuntat joi dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare iar decizia…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, joi, dupa sedinta conducerii PNL cu reprezentantii liberali din Executiv, ca legea pensiilor speciale, eliminarea pensiilor parlamentarilor si legea cumulului pensie-salariu vor fi adoptate pana la finalul sesiunii parlamentare, saptamana viitoare. ”Magistrații…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in mai 2023, de 10.281, cei mai multi, respectiv 5.252, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, potrivit datelor furnizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul beneficiarilor de pensii de…

- Parlamentarii USR le cer celor de la PSD sa voteze proiectul de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor depus deja pe formațiunea din opoziție in urma cu un an, nu pe cel pe care social-democrații se lauda ca l-au depus acum, pe 6 iunie. USR acuza social-democrații ca au facut copy-paste…

- Liderul deputaților din Camera Deputaților, Alfred Simonis, a anunțat ca a inițiat un proiect legislativ pentru eliminarea totala a pensiilor speciale pentru parlamentari. Simonis a scris, pe pagina sa de Facebook, ca a inișiat aceasta lege deoarece politicienii nu ar trebui sa vorbeasca despre veniturile…

- „Inca o minciuna a ministrului Budai: nu a venit cu amendamentele promise la legea pensiilor speciale”, acuza liderii USR, care amintesc ca joi, in Parlament, ministrul Muncii ar fi trebuit sa depuna amendamentele agreate la legea pensiilor speciale. Reprezentanții USR susțin ca ministrul Marius Budai…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca noul Guvern trebuie sa vina in Parlament in luna iunie si sa isi asume raspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale. “Eu nu vreau sa-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, in luna iunie, din…

- Senatorii au dezbatut, marți, in comisiile de specialitate, proiectul legilor speciale și amendamentele convenite de coaliția de guvernare. Parlamentarii PSD, PNL și UDMR voteaza pe banda rulanta propunerile, singura opoziție fiind doar din partea senatorilor USR, iar reprezentanții AUR se abțin de…