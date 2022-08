Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a declarat ca a oferit branza in valoare de 20.000 de euro pentru nunta lui George Simion cu Ilinca. Liderul partidului AUR s-a casatorit pe 27 august cu logodnica sa. Simion a vrut sa il puna naș pe Becali, dar patronul de la FCSB a refuzat, deoarece nu a putut fi prezent…

- Gigi Becali a aflat despre declarațiile lui George Simion, președintele AUR, la adresa echipei FCSB. In decembrie 2020, liderul AUR acorda un interviu pentru Gazeta Sporturilor in care acuza ca „Steaua a murit cand a fost preluata de Gigi Becali”. „Steaua a murit cand a luat-o Becali. In sufletul meu,…

- George Simion se va casatori in luna august, iar Gigi Becali va face parte din lista sa de invitați. Patronul lui FCSB i-a promis politicianului un dar de nunta special. Insa, Becali a fost la un pas sa se razgandeasca, cand a auzit ca politicianul a susținut, in trecut, ca FCSB nu este Steaua.

- Gigi Becali este pus pe glume chiar daca FCSB a pierdut duelul cu Viking. Omul de afaceri i-a promis lui George Simion ca-i da doua tone de branza, pentru nunta programata pe 27 august, dar cand a auzit ce a declarat liderul AUR, acum mai bine de doi ani, a fost foarte aproape sa-l lase […] The post…

- Gigi Becali a vorbit, pentru FANATIK , despre sponsorizarea nunții lui George Simion… cu branza. ”Da, ii voi da 2 tone de branza lui George Simion. O sa i se duca acolo. I-am zis: ”Ba, eu la nunta nu vin!”. Ca nu merg la nunți… Și i-am zis ca are mulți oameni acolo, eu ii dau branza pentru nunta. Ca…

- Gigi Becali a recunoscut ca o sa dea doua tone de branza pentru nunta lui George Simon. Liderul AUR o sa aiba 15.000 de invitați la evenimentul programat pe 27 august, iar patronul FCSB s-a gandit sa-i dea o mana de ajutor. Branza nu este insa de la oile pe care le crește aproape de […] The post Gigi…

- George Simion (35 de ani), liderul partidului AUR, a anunțat ce cadou ce nunta i-a facut Gigi Becali, patronul lui FCSB. Politicianul cu trecut de ultras se casatorește pe 27 august cu Ilinca. Pentru nunta, Simion a primit de la Becali doua tone de branza. „Tocmai am plecat de la domnul Gigi Becali…

- Gigi Becali i-a daruit lui George Simion 2.000 kg de branza pentru nunta: „Invitatii vor manca mamaliguta cu branza si se vor delecta cu muzica interpretata de Phoenix, Sava Negrean Brudascu, Sofia Vicoveanca”