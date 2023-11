Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil s-a luat de Ramona Olaru chiar in timpul emisiunii. Cei doi au avut o discuție aprinsa, in care prezentatorul a mustrat-o puțin pe colega sa de platou. Totodata, acesta i-a oferit asistentei și cateva sfaturi, dandu-i drept exemplu chiar pe Razvan și Florin Ristei. Dani Oțil și-a certat colega…

- Dani Oțil și soția lui, Gabriela Prisacariu, au cautat mult timp o bona pentru fiul lor, Tiago. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a povestit ce detaliu șocant a aflat despre o doamna care venise sa aiba grija de baiețelul sau.Gabriela și Dani Oțil au impreuna un baiețel, pe Tiago, in varsta…

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil au sarbatorit in acest an Halloween-ul! Cei doi au optat pentru ținute inspirate din cele ale cuplurilor de la Hollywood. Iata in ce personaje celebre s-au costumat prezentatorul de la "Neatza cu Razvan și Dani" și frumoasa lui soție!

- Gabriela Prisacariu și Dani Oțil traiesc o frumoasa poveste de dragoste și formeaza unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul romanesc, iar iubirea lor este cu atat mai puternica de cand s-a nascut fiu lor. Ei bine, baiatul ii calca pe urme prezentatorului de la Neatza cu Razvan și Dani. Iata…

- Gabriela și Dani Oțil formeaza unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri din showbiz. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și au impreuna un baiețel, pe Tiago. Atat prezentatorul de la Neatza, cat și partenera sa de viața sunt activi in mediul online, acolo unde au…

- Gabriela Prisacariu se numara printre vedetele din Romania care nu se tem sa-și arate frumusețea naturala. Recent, soția lui Dani Oțil s-a fotografiat la primele ore ale dimineții, alaturi de Tiago, fiul sau.

- Dani Oțil este sarbatoritul zilei de astazi! Prezentatorul de la Neatza cu Razvan și Dani iși sarbatorește ziua de naștere și a implinit frumoasa varsta de 43 de ani. Gabriela Prisacariu a fost cea care l-a surprins inca de la primele ore ale dimineții cu un mesaj emoționant. Iata ce i-a transmis soția…