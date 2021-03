Stiri pe aceeasi tema

- Mai este foarte puțin timp și Gina Pistol va deveni mama pentru prima data, astfel ca pentru marele eveniment, colegul ei drag, Catalin Scarlatescu, ii vine in ajutor. Chef-ul de la Antena 1 se pregatește cu gogosi pentru a o intalni pe fetița blondinei. Dupa o asemenea surprinza, bineințeles ca a venit…

- Smiley și Gina Pistol formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz, insa va mai amintiți de relația artistului cu Laura Cosoi? Cum se ințeleg cei doi acum și ce mesaj emoționant i-a transmis actrița fostului iubit și prezentatoarei de la ”Chefi la cuțite”?

- „Chefi la cuțite” 2021 revine la Antena 1 cu sezonul 9 și cateva schimbari in cadrul show-ului culinar. Emisiunea revine pe micile ecrane, la trei luni de la finala sezonului 8. Anul acesta, vor exista mici schimbari și pentru ca Gina Pistol a filmat in timp ce era insarcinata, aceasta a avut un ajutor.…

- Sezonul 9 al show-ului culinar „Chefi la cuțite” vine cu surprize mari pentru publicul telespectator. Filmarile pentru noul sezon au inceput de mai bine de o luna, iar cei trei jurați chefi – Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu – sunt extrem de entuziasmați pentru ediția care va putea…

- Dupa ce Gina Pistol le-a dezvaluit fanilor de pe rețelele de socializare primele imagini cu ecografia fiicei ei, Smiley și-a emoționat toți admiratorii printr-o fotografie de colecție cu burtica de gravida a frumoasei lui iubite, prezentatoarea de la Chefi la cuțite. Iata cum s-a afișat celebrul cantareț…

- Bucurie mare in familia Ginei Pistol și a lui Smiley! Frumoasa vedeta mai are puțin și naște și a facut deja primele pregatiri! Care este prima hainuța pe care prezentatoarea de la Chefi la cuțite i-a cumparat-o fiicei sale? Blondina radiaza de fericire! A impartașit totul cu fanii din mediul online!

- Ediția de astazi a emisiunii ”Chefi la cuțite” a inceput in forța cu apariția incredibila a Ginei Pistol care va deveni in curand mamica. Ea a imbracat o rochie lila superba, care a atras toate privirile. Gina Pistol, in centrul atenției la ”Chefi la cuțite” Inainte de a da startul primelor preparate…

- Surpriza de proporții pentru Gina Pistol. Frumoasa prezentatoare de la „Chefi la Cuțite” a implinit astazi, 9 decembrie, varsta de 40 de ani. Cu acest prilej, Smiley i-a facut un cadou cu totul neașteptat care a emoționat-o pana la lacrimi.