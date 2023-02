Ce va conține noua factură de gaz, simplificată. ANRE a lansat în dezbatere publică un nou regulament pentru informarea clienților Ce va conține noua factura de gaz, simplificata. ANRE a lansat in dezbatere publica un nou regulament pentru informarea clienților ANRE a lansat in dezbatere publica aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica si gaze naturale. In primul rand este propusa simplificarea conținutului tuturor facturilor de gaze naturale, respectiv a informațiilor obligatorii care trebuie incluse de catre furnizor. Concret, toate facturile vor fi modificate, indiferent ca sunt emise de Engie, […] Citește Ce va conține noua factura de gaz, simplificata. ANRE a… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Timiș a lansat in transparența decizionala, conform Legii nr. 52/2003, proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unitaților de cult aparținand cultelor religioase recunoscute in Romania, din bugetul județului Timiș. Sprijinul financiar…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului privind acordarea unor forme…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțarilor…

- In temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Campia Turzii supune dezbaterii publice Proiectul de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea Regulamentului de pescuit și de ordine interioara…

- Consiliul Județean Timiș cere opinia cetațenilor pe doua hotarari care urmeaza sa fie supuse votului aleșilor județeni. Au fost lansate in transparența decizionala, conform Legii nr. 52/2003, doua proiecte de hotarari. Unul dintre acestea face referire la Proiectul de hotarare pentru aprobarea Regulamentului…

- La inceputul lunii ianuarie, Primaria Arad a facut public draftul unui proiect de hotarare ce prevede un Regulament de utilizare a trotinetelor electrice in regim... The post Dezbatere publica pentru stabilirea Regulamentului de utilizare a trotinetelor electrice la Arad appeared first on Special Arad…

- Articolul Proiectul care vizeaza aprobarea tarifului pentru separarea incorecta a deșeurilor din Municipiul Buzau, lansat in dezbatere publica se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Astazi, 08.12.2022, Primaria Municipiului Buzau anunța deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului…

- Primaria orasului Cugir aduce la cunostinta publicului faptul ca in data de 8 decembrie 2022, de la ora 15.00, organizeaza in Sala de sedinte a Consiliului Local o dezbatere publica pe tema adoptarii Regulamentului privind administrarea spatiilor verzi situate in intravilanul orasului Cugir. Regulament…