Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce gazul rusesc poate fi inlocuit cu alte forme de energie, microcipurile fabricate in Taiwan nu pot. Gigantul de cipuri din țara TSMC a atins o dominație pe piața globala de proporții cu adevarat sistemice. Dar care este motivul pentru asta?In timpul turului ei vartej din Taiwan,…

- Descoperit de expertii de la Lookout, Hermit este un spyware dezvoltat de compania italiana RCS Labs, care ar fi fost deja cumparat si folosit de guvernele din Italia si Kazakhstan. Hermit este un spyware modular, care descarca functii aditionale dupa ce ajunge pe telefonul victimei. Atacatorii folosesc…

- Conform Counterpoint, volumul vanzarilor de smartphone -uri premium a scazut la nivel global cu 8% fața de anul trecut, dar a avut totuși o performanța mai buna decat piața totala de smartphone-urk, care a scazut cu 10 procente. Acesta este al optulea trimestru in care piața premium a depașit creșterea…

- Apple aduce schimbari la telefoane: Cartelele SIM devin istorie. Numarul de telefon, transferat prin bluetooth Apple aduce schimbari la telefoane: Cartelele SIM devin istorie. Numarul de telefon, transferat prin bluetooth Apple aduce noutati! Simplifica transferul de date, inclusiv numarul de telefon,…

- Dupa luni intregi de dezbateri si deliberari, UE a decis in sfarsit sa faca portul USB-C obligatoriu pe teritoriul tarilor europene. Astfel, incepand din 2024 toate telefoanele si tabletele comercializate in spatiul UE trebuie sa aiba conector USB-C obligatoriu. De fapt legislatia vorbeste despre dispozitivele…

- Acord in UE pentru un incarcator universal pentru toate telefoanele: Cand va fi introdus Acord in UE pentru un incarcator universal pentru toate telefoanele: Cand va fi introdus In cursul zilei de marți, 7 iunie, țarile UE au ajuns la un acord cu privire la introducerea, din 2024, a unui incarcator…

- Tarile membre UE si parlamentarii europeni au ajuns marti la un acord cu privire la introducerea, din 2024, a unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa, respingand obiectiile grupului american Apple, transmite Reuters. We have a deal on the common charger! ????????This means…

- Tarile membre UE si parlamentarii europeni au ajuns marti la un acord cu privire la introducerea, din 2024, a unui incarcator universal pentru toate dispozitivele mobile din Europa, respingand obiectiile grupului american Apple, producatorul telefoanelor iPhone, transmite Reuters. Fii la curent…