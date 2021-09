Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PNL și intreg razboiul care l-a precedat au generat un val uriaș de interes, iar batalia dintre Florin Cițu și Ludovic Orban poate fi jucata și la pariuri. Florin Cițu are o cota de 1.35 și este marele favorit, in timp ce Ludovic Orban are o cota de 2.90, ceea ce inseamna ca o eventuala…

- USR PLUS nu poate continua sa guverneze cu un Executiv condus de un premier care face ce vrea și ia decizii discreționare, a declarat marți seara, la Timișoara, co-președintele partidului, Dacian Cioloș. In opinia acestuia, guvernarea formațiunii sale nu se poate face decat alaturi de PNL și UDMR, dar…

- Ideea unui nou stadion construit in locul actualului ”Dan Paltinișanu” e vehiculata de ani buni de zile, iar banii de la București par sa nu mai vina. Prezent la Timișoara, premierul Florin Cițu a spus ca vrea baze unde oamenii sa faca sport, dar, in același timp, a admis ca nu știe despre acest nou…

- Rareș Bogdan, unul dintre șefii PNL, solicita primarului Timișoarei sa ii transmita daca este de acord sau nu ca partidul sau, USR PLUS, s-ar fi aliat cu o gramada de partide considerate extremiste, din Europa. In ceea ce il privește pe Florin Cițu, acesta nu s-a lansat in asemenea speculații politice…

- Venit la Timișoara pentru a-i ține locul premierului Florin Cițu, care a ales alegerile de la Mureș, liderul liberal Rareș Bogdan l-a anunțat pe actualul primar al Timișoarei, Dominic Fritz, sa iși ia adio de la un nou mandat. De ce? Pentru ca se va implica el personal la susținerea candidatului perfect…

- In sfarșit, licitația organizata de Ministerul Dezvoltarii pentru achiziționarea de autobuze electrice destinate transportului in comun din Timișoara s-a incheiat cu succes. Caștigatoare a fost declarata firma Karsan din Turcia, care a reușit sa-și devanseze cele patru competitoare prezente in licitație.…

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, oficializeata, in sfarsit, faptul ca preferatul sau la presedintia partidului este Florin Citu. Fara a pronunta numele premierului, Nica il ataca dur pe Ludovic Orban, afirmand ca acesta ar fi intretinut din umbra scandalul de la alegerile din PNL Timisoara.…

- Doua eleve din Timișoara se numara printre cei șapte caștigatori ai concursului internațional de creație artistica pentru copii și tineri „Apa pe care ne-o dorim” (The Water We Want), organizat de Rețeaua Internaționala a Muzeelor Apei (WAMU-NET), o inițiativa a programului Hidrologic Internațional…