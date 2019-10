Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati, marti si miercuri, in comisiile de specialitate ale Parlamentului, 3 din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari. Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului. Au primit…

- Marti si miercuri, ministrii propusi in Cabinetul Orban au fost audiati in comisiile de specialitate ale Parlamentului, trei din cei 16 primind aviz negativ de la parlamentari, potrivit Agerpres.Votul pentru investirea Guvernului Orban urmeaza sa aiba loc luni, de la ora 14,00, in plenul reunit al Parlamentului.Au…

- Persoanele propuse pentru functiile de ministri vor fi audiate doua zile Premierul desemnat, Ludovic Orban. Foto Agerpres. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca audierile candidatilor propusi de premierul desemnat Ludovic Orban pentru functia…

- Birourile permanente ale celor doua Camere au decis, luni, ca votul in plen, pentru Cabientul Ludovic Orban, sa se dea lunea viitoare, pe 4 noiembrie. Premierul desemnat, Ludovic Orban, a propus membrilor conducerii celor doua Camere un alt calendar, cu audieri marti si miercuri votul in plen, insa…

- Premierul desemnat Ludovic Orban a anuntat, joi, componenta Cabinetului pe care il va supune votului Parlamentului. Ministrii propusi de Orban sunt: * Vicepremier - Raluca Turcan * Ministerul Finantelor...

- Ludovic Orban se intalneste miercuri, de la ora 12.00, cu liderii Pro Romania, in vederea conturarii unei majoritati care sa sustina investirea Guvernului. Este nevoie de minimimum 233 voturi in Parlament pentru ca Guvernul Orban sa treaca. Premierul desemnat se poate baza pe 216 voturi de…

- Surse liberale au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca Guvernul Orban se bazeaza pe 16-17 voturi in plus pentru investirea noului Executiv. Acestea au specificat ca poate fi asigurat cvorum chiar și cu cinci parlamentari lipsa.”Nu ne facem griji pentru majoritatea necesara sa treaca guvernul.…

- Ludovic Orban a facut primele declarații, dupa negocierile privind noul Guvern. "Am incredere ca pana la final ne vom intelege si ca vom putea obtine sustinerea parlamentarilor de la PRO Romania", a declarat Ludovic Orban. "Am discutat puncte in care ne-am inteles: reducerea subventiei pentru…