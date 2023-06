Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș - Dinamo 4-2, 5-8 la general » „Cainii” au revenit in Superliga și au declanșat fiesta in vestiar. Elevii lui Burca au dat drumul la muzica, au dansat pe manele, s-au imbrațișat și au fredonat melodia lui Costel Biju, „Ce femeie”. Ulterior, „cainii” au trecut și la „clasice” și au inceput sa…

- Dinamo revine in Liga 1, grație succesului din tur, 6-1, și o trimite pe FC Argeș in al doilea eșalon. FC Argeș a invins-o pe Dinamo, scor 4-2, in manșa secunda a barajului de promovare/menținere in Superliga, dar, datorita victoriei din tur, 6-1, „cainii” revin in Liga 1 dupa un an. Source

- FC Arges - Dinamo, meci contand pentru mansa a doua a barajului de mentinere / promovare in SuperLiga, este programat, sambata, 3 iunie, de la ora 21:00, pe Stadionul Orasenesc din Mioveni, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- FC Argeș a lansat un scenariu incredibil inaintea manșei secunde a barajului de promovare/menținere in Superliga: a cerut oficial retragerea licenței de Liga 1 a lui Dinamo. Viorel Tudose, sponsorul oficial al piteștenilor, susține ca echipa lui are șanse mari de reușita cu acest caz, la TAS. FC Argeș…

- FC Argeș a lansat un scenariu incredibil inaintea manșei secunde a barajului de promovare/menținere in Superliga: a cerut oficial retragerea licenței de Liga 1 a lui Dinamo. „Cainii” demonteaza acuzațiile piteștenilor și ii liniștesc pe fani: „Totul se joaca pe teren”. FC Argeș - Dinamo (manșa secunda…

- Dinamo a zdrobit-o pe FC Argeș, scor 6-1, in manșa tur a barajului pentru promovarea/menținerea in Liga 1. Ovidiu Burca, antrenorul „cainilor”, indeamna la calm inaintea partidei decisive. Ovidiu Burca a preluat-o pe Dinamo intr-o situație disperata. „Cainii” erau departe de play-off, nu aveau bani…

- Dinamo - FC Arges, meci contand pentru prima mansa a barajului de mentinere - promovare in SuperLiga, este programat, luni, 29 mai, de la ora 20:00, pe Arena Nationala din Bucuresti, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit detalii importante pentru fanii „cainilor”. La PlaySport Live, Nicolescu a infirmat zvonurile care-l dadeau plecat pe administratorul special Vlad Iacob, a lasat de ințeles ca Luca Florica, fiul lui Claudiu Florica, om de afaceri interesat sa investeasca…