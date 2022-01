Stiri pe aceeasi tema

- Expulzarea din Australia ar putea fi doar inceputul problemelor pentru Novak Djokovic (34 de ani). Pentru ca refuza sa se vaccineze, prezenta sarbului la Roland Garros sta sub semnul incertitudinii, in timp ce sponsorii lui Nole incep sa-și puna semne de intrebare cu privire la evenimentele petrecute…

- Novak Djokovic a pierdut ultima sa incercare de a ramane in Australia si de a-si apara titlul la Melbourne, cu o zi inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Australian Open. Novak Djokovici a reactionat dupa decizia magistratilor australieni si a spus ca este extrem de dezamagit de decizia…

- Campionul sarb Novak Djokovici va fi expulzat din Australia, potrivit unei decizii de ultima ora, dupa ce a pierdut recursul in instanta impotriva anularii vizei sale. Tenismanul nevaccinat risca acum o interdictie de trei ani de a se intoarce in tara, decizia fiind luata cu doar o zi inainte de a incepe…

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic il va avea ca adversar pe compatriotul sau Miomir Kecmanovic in primul tur la Openul Australiei, conform tragerii la sorti efectuate joi, cu conditia sa nu fie expulzat din Australia, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Liderul mondial, nevaccinat contra Covid-19,…

- Liderul mondial al tenisului Novak Djokovic beneficiaza de o scutire de vaccinare impotriva Covid-19 intrucat a contractat virusul in luna decembrie, au anuntat avocatii sai intr-un document sambata la tribunal. "Data primului test Covid PCR pozitiv a fost inregistrata pe 16 decembrie 2021", au declarat…

- Novak Djokovic si-a facut prima aparitie la Melbourne in 2022. Venit in dreptul ferestrei camerei de hotel in care a fost cazat de autoritati, liderul mondial le-a transmis atasamentul sau suporterilor, salutandu-i, transmitandu-le sarutari si formand o inima cu mainile. "Les regles sont les regles":…

- Este scandal internațional in lumea sportului. Novak Djokovic va fi expulzat din Australia. Autoritațile de la Melbourne i-au respins viza pe motiv ca el și echipa sa ar fi solicitat o viza greșita. Refuzul autoritaților vine și dupa ce Djokovic a prezentat o scutire medicala pentru cerințele țarii…

- Continua misterul in jurul participarii lui Novak Djokovic la Australian Open 2022. De noua ori campion la Melbourne, sarbul și-ar dori sa fie lasat sa joace nevaccinat, sperand ca organizatorii ii vor permite sa prezinte o scutire. Cu mai puțin de o luna inainte de startul Australian Open, australienii…