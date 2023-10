Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, este de parere ca cei care au declansat atacurile teroriste din Orientul Mijlociu trebuie sa plateasca, dar a subliniat ca civilii trebuie protejati, ei neavand nicio vina in tot acest conflict.”Situatia este deosebit de complicata si trebuie sa vedem intreaga poza…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat joi, in timpul unei intalniri la Beijing cu premierul egiptean Mustafa Madbouly, ca RP China doreste sa "aduca" mai multa "stabilitate" in Orientul Mijlociu, potrivit presei de stat, citata de AFP, informeaza Agerpres. Remarcile presedintelui chinez vin in…

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…

- Ministrul de externe iranian, Hossein Amirabdollahian, a reafirmat sprijinul Teheranului pentru gruparile militante aliate din Orientul Mijlociu, chemand in acelasi timp la o solutie politica la actuala izbucnire de violenta.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, 7 octombrie 2023, ca atacul terorist de amploare asupra Israelului are un potential foarte "toxic, de a destabiliza foarte mult situatia din Orientul Mijlociu.Presedintele Klaus Iohannis a declarat sambata, 7 octombrie 2023, ca atacul terorist de amploare…

- Astrologii au venit cu vești excelente pentru unii nativi. Potrivit specialiștilor, aceasta este zodia care renaște din propria cenușa in septembrie 2023. Prima luna de toamna va aduce oportunitați ce nu pot fi ratate, este momentul dezvoltarii personale și a depașirii oricarui obstacol. Care este zodia…

- Simona Halep (31 de ani, 56 WTA) așteapta de mai bine de o luna un raspuns din partea organizației independente Sports Resolutions. Tribunalul n-a putut oferi un termen, nici macar aproximativ, pentru publicarea verdictului. Simona Halep nu a mai jucat un meci oficial de 11 luni. Depistata pozitiv cu…

- Secretarul american al Comerțului, Gina Raimondo, se așteapta sa poata efectua o vizita in China in cursul acestei veri. "Planuiesc o calatorie [in China] in cursul acestei veri. Inca mai perfecționam data și planurile", a declarat ea, in cadrul unui seminar la Woodrow Wilson Centre din Washington.…