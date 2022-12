Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau in considerare sa impuna restrictii de intrare pe teritoriul lor calatorilor venind China, unde autoritatile si-au relaxat brusc masurile de combatere a COVID-19, au indicat marti responsabili americani, scrie AFP. Statele Unite ”urmaresc datele stiintifice si recomandarile expertilor…

- Zhejiang, o mare provincie industrializata din China, situata in apropiere de Shanghai, se confrunta cu aproximativ 1 milion de cazuri noi de Covid-19 in fiecare zi, iar reprezentantii sai se asteapta ca numarul infectarilor sa se dubleze in urmatoarele zile, a anuntat duminica Guvernul provincial,…

- Frustrarea populației privind politica „zero-COVID” s-a tot acumulat, in special in ultimul an cand restul lumii a revenit la normalitate. Locuitorii Chinei inca sunt supuși unei carantine dure, care se poate impune la doar cateva ore de la confirmarea unor cazuri. Aceste reguli stricte au fost considerate…

- Peste 70.000 de cazuri de variola maimutei au fost inregistrate de la inceputul epidemiei, in mai, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a facut apel la prudenta chiar daca numarul de cazuri noi este in scadere, informeaza AFP. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a…

- Directorul Organizație Mondiale a Sanatații (OMS), dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicita eforturi ”susținute” din partea țarilor pentru a ajuta oamenii care inca se confrunta cu ”suferința prelungita” provocata de sindromul ”long COVID”, relateaza The Guardian.”Long COVID devasteaza” viețile a zeci…