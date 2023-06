Stiri pe aceeasi tema

- Vremea ramane sub semnul instabilitatii atmosferice, cu alternante de temperatura de la o zi la alta, dar si cu intervale lungi in care vor fi averse la nivelul intregului teritoriu, arata prognoza publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 29 mai - 11 iunie.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca in saptamana 22– 29 mai, mediile valorilor termice se vor situa in jurul celor specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Vremea in saptamana 29 mai – 5 iunie In saptamana 29 mai – 5 iunie, temperatura medie a aerului va avea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Meteorologii estimeaza ca, in urmatoare doua saptamani, temperaturile vor fi ușor mai scazute fața de cele normale sau normale, apoi se va incalzi. In prima saptamana din iunie, va ploua mult in partea…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța schimbari bruște ale vremii pentru urmatoarele zile. In mai multe teritorii din țara va ploua. Temperaturile vor scadea sub specificul perioadei. Prognoza meteo actualizata pentru Romania. Nu scapam de frig, anunța meteorologii. Vremea se schimba…

- Administrația Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele patru saptamani. Prognoza meteo pentru saptamana 17.04.2023 – 24.04.2023. Valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi excedentar…

- Ne aflam in Saptamana Mare, vreme in care ortodocșii se apropie de marea sarbatoare a anului 2023, Paștele. Daca pana mai zilele trecute am avut parte de vreme deloc potrivite pentru perioada in care ne aflam, iata ca specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza…

- Florinela Georgescu, director in Administrația Naționala de Meteorologie a prezentat prognoza meteo pentru weekend. Astfel, sambata și duminica vom avea parte de temperaturi de pana la 21 de grade in anumite zone. Minimele termice in schimb se vor situa intre 11-12 grade. Vor fi prezente insa și ploile…

- Cum va fi vremea pana la 1 mai. Prognoza meteo Romania, pe patru saptamani: Temperaturi scazute și precipitații excedentare Administrația Naționala de Meteorologie a publicat estimarea valorilor termice și a precipitațiilor pentru patru saptamani, in intervalul 3 aprilie – 1 mai 2023. Potrivit meteorologilor,…