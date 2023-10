Ce urmează după Hamas? Ce se intampla daca Israelul reușește sa invinga Hamas? Deși administrația Biden considera ca o ofensiva terestra și blocada din Fașia Gaza reprezinta un risc pentru stabilitatea regionala – și este ingrijorata de un dezastru umanitar in desfașurare – capacitatea Statelor Unite de a modifica cursul razboiului in acest moment este limitata. Dar daca atacul […] The post Ce urmeaza dupa Hamas? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoarele umanitare asteptate de palestinienii din Fasia Gaza vor putea incepe sa tranziteze prin punctul de trecere Rafah, dinspre Egipt, vecin cu enclava aflata sub asediu de cand Hamas a atacat Israelul, au anuntat presedintii american si egiptean, relateaza G4media. In timp ce se intorcea din vizita…

- ''Decizia de a distribui apa in sudul Fasiei Gaza, aprobata de premierul (Benyamin) Netanyahu si de presedintele (american) (Joe) Biden, va impinge populatia civila spre sudul Fasiei'', a declarat ministrul israelian al energiei, Israel Katz, intr-un comunicat.Municipalitatea din Beni Souheila (sudul…

- ''Decizia de a distribui apa in sudul Fasiei Gaza, aprobata de premierul (Benyamin) Netanyahu si de presedintele (american) (Joe) Biden, va impinge populatia civila spre sudul Fasiei'', a declarat ministrul israelian al energiei, Israel Katz, intr-un comunicat.Municipalitatea din Beni Souheila (sudul…

- Mii de persoane au manifestat vineri in centrul New York-ului pentru a cere incetarea „colonizarii israeliene” si a denunta sprijinul Statelor Unite pentru Israel, exprimandu-si totodata temerile fata de operatiunile militare din Gaza, transmite AFP. In megaorasul de la rascrucea tuturor comunitatilor…

- Israelul spune ca lovește parți dintr-un labirint secret de tuneluri construite sub Fașia Gaza de Hamas, in timp ce iși continua „atacul complet” de dupa lovitura transfrontaliera fara precedent a gruparii militante islamiste palestiniene, transmite BBC.

- In timp ce Israelul continua sa loveasca Fașia Gaza cu rachete, imaginile din satelit au dezvaluit amploarea pagubelor. Aprovizionarea cu alimente și apa se diminueaza in Gaza, in urma blocadei impuse de Israel ca represalii la atacul Hamas din weekend. Ultima sa centrala electrica a ramas fara combustibil,…

- Președintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu premierul irakian Mohammed al-Sudani, și-a exprimat regretul fața de inrautațirea situației din Israel, numind-o un exemplu al eșecului politicii SUA in Orientul Mijlociu, scrie agenția rusa de presa Interfax.„Și criza ucraineana continua și, din pacate,…

- Presedintele american Joe Biden a dispus un "sprijin suplimentar" din partea Statelor Unite pentru Israel, in urma atacurilor fara precedent ale organizatiei palestiniene Hamas dinspre Fasia Gaza, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP. "Presedintele a ordonat un sprijin suplimentar pentru Israel…