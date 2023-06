Ce urmează după furtunile din weekend! Unde vor mai fi manifestări de vreme instabilă și ce se întâmplă cu temperaturile Dupa ce in recentul weekend au fost ploi și furtuni ce au produs inundații in unele zone ale țarii, pe masura ce autoritațile locale, din județele afectate de furia naturii, sunt așteptate sa faca o evaluare a situației din teren și a pagubelor, aflam la ce ne puteam aștepta de la vreme, in perioada urmatoare. […] The post Ce urmeaza dupa furtunile din weekend! Unde vor mai fi manifestari de vreme instabila și ce se intampla cu temperaturile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

