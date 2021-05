Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu sustine ca scaderea ratei de infectare in Capitala arata ca este un succes campania de vaccinare. Daca rata de infectare se mentine sub 1,5, Alin Stoica va convoca Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta.

- Rata de infectare din București a scazut sub 3 la mia de cazuri, de la 3,09 in ziua precedenta, astfel incat Capitala iese din zona roșie.Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta va fi convocat, cel mai probabil, la 48 de ore dupa ce rata de infectare a scazut sub 3 cazuri la mia…

- Rata de infectare in Bucuresti a scazut la 2,98 cazuri la mia de locuitori, vineri, a declarat pentru Libertatea, Alin Stoica, prefectul Capitalei. Potrivit acestuia, daca incidenta se pastreaza sub 3 la mie si sambata si duminica, o serie de restrictii vor fi ridicate de luni – a doua zi de Paste.…

- Prefectul Capitalei a precizat ca cele 48 de ore sunt necesare pentru a se stabili daca rata de infectare se menține la un nivel scazut.”Vom astepta sa vedem ca este o coborare constanta. (...) Aici nu avem marja, la 3 la mie, si atunci trebuie sa asteptam un pic si probabil ca vom astepta 48 de ore…

- A scazut rata de infectare in București. Luni, la ora 10:00, a ajuns la 3,46 la mia de locuitori, potrivit DSP. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a spus ca va convoca Comitetul pentru Situații de Urgența intr-o ședința. Oficialii spun ca restricțiile ar putea fi ridicate restricțiile la finalul saptamanii.…

- Capitala este aproape de relaxare. Incidența infectarilor a scazut la 3,68 de infectari la mia de locuitori, duminica, in București, fiind raportate 335 de noi cazuri de imbolnaviri cu Covid-19. Prefectul Capitalei susține ca probabilitatea ca incidența sa scada sub 3,5 la mie este destul de mare. Alin…