Ce urmărește proiectul de lege privind exercitarea profesiei de bonă Proiectul de lege elaborat de guvern privind exercitarea profesiei de bona a primit raport favorabil din partea senatorilor din comisiile de specialitate. Urmeaza acum votul in plenul Senatului ca prima camera sesizata. Proiectul de lege urmarește simplificarea activitații de bona pentru un acces mai ușor al familiilor la servicii de ingrijire și supraveghere a copiilor pe timp de zi. Conform documentului, serviciile acordate de catre bone nu mai sunt supuse controlului inspecției sociale. In actul normativ se prevede ca exercitarea profesiei de bona se poata realiza și printr-un contract individual… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

