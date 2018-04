Ce urăşti cel mai mult la fiecare zodie, dar şi ce adori Iata care sunt defectele si calitatile pe care le au zodiile. Vei uri Berbecul pentru ca actioneaza fara sa gandeasca... Berbecul este zodie de actiune, va trece imediat la treaba, fara sa stea prea mult pe ganduri in ceea ce priveste consecintele. Este posibil sa faca greseli pe care apoi sa le regrete, insa ei sunt de parere ca este mai bine sa regrete ca au facut decat ca n-au facut ceva. ...dar il vei iubi pentru ca este neinfricat Pe de alta pare, Berbecului nu-i place sa-si planga de mila. Merge intotdeauna inainte, neinfricat. Se recupereaza repede dupa un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec. Are compatibilitate, in afara de leu și sagetator, insuși cu zodia lui, cu berbecul. Știi cum se intampla, sa te vezi in oglinda.. cand ai un partener nativ din aceeași zodie e ca și cand te-ai privi non-stop in oglinda. Berbecul se ințelege foarte bine cu o zodie de aer, adica gemeni sau…

- Asadar, iata-ne cu totii intr-o noua saptamana palpitanta si plina de provocari, experiente si emotii, in care suntem sustinuti de astre pentru a ne trai experientele si implini destinele. In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si…

- Cristalele terapeutice sunt, de fapt, pietre pretioase si semipretioase care, atunci cand le porti, te ajuta sa te echilibrezi din punct de vedere energetic, intareste punctele forte si diminueaza punctele slabe. Iata ce cristale terapeutice ti se potrivesc in functie de zodie. Berbec…

- 1. Berbec și FecioaraSa vedem ce-i aduce impreuna. Sunt plini de contradicții, lucru care-i atrage pe cei din jur. Fecioarele admira increderea. Este uimitoare capacitatea sa de a repara lucrurile care nu mai funcționeaza. totuși pasiunea Berbecului pentru risc și pentru lipsa de analiza…

- Iata ce sa gatesti in functie de zodie. Berbec Semne de foc, Berbecii sunt puternici, curajosi, deseori considerati gresit ca fiind insensibili.Caracteristici mancare: Berbecii sunt atrasi de culorile stralucitoare, vibrante, precum rosu, maro si verde. De aceea le place sa manance…