Ce turişti au preferat să-şi petreacă vacanţa în Grecia în luna iunie În prima luna de vara, cea mai dinamica în domeniul turismului a fost piata germana, confirmând înca o data ca Germania reprezinta cel mai mare furnizor de turisti pentru Grecia. Pe pozitia a doua s-a situat Polonia, care continua sa fie o piata promitatoare pentru turismul grecesc, potrivit euro2day.gr.



Relevant în acest sens este ca fluxul turistic din aceasta tara catre Grecia a înregistrat o crestere cu 14,1% în perioada 2017-2019 si exista perspective importante de crestere suplimentara pe viitor.



Pe pozitia a treia s-a situat piata… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

