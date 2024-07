Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi romani care isi vor petrece concediul in strainatate in aceasta vara au ales ca destinatie tari precum Grecia, Turcia, Bulgaria si Italia iar 52,5% au ales ca mijloc de transport autoturismul personal, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.…

- Absent de la Euro 2024, unde nu s-a calificat cu reprezentativa Norvegiei, Erling Haaland a muncit mult in aceasta vara pentru a se menține in forma. Erling Haaland s-a prezentat in cea mai buna dispoziție la reluarea pregatirilor, cu Manchester City. Secretul formei sale? In vacanța, atacantul norvegian…

- Pe tot parcursul sezonului estival, peste 100 de salvamari si personal de prim ajutor lucreaza la capacitate maxima si vegheaza plajele din Constanta si Mamaia in program 08:30 19:30. Pe tot parcursul sezonului estival, peste 100 de salvamari si personal de prim ajutor lucreaza la capacitate maxima…

- O vacanța in Turcia s-a transformat intr-un coșmar pentru familia Butnarescu, dupa ce Rareș Butnarescu și-a pierdut viața intr-un tragic accident. Incidentul a avut loc in timpul unei excursii montane cu mașina. Totul s-a intamplat sub ochii soției și a copilului.

- Italia, Franta si Spania sunt destinatiile unde iși petrec vacanta de vara trei sferturi dintre romani, insa pe lista se mai afla Grecia, Turcia, iar Malta a urcat și ea a urcat cateva locuri in clasament, dupa cum arata datele publicate de agențiile de t

- O familie a pierdut o vacanța de aproximativ 3.000 de euro in Turcia, din cauza unei greșeli "marunte" din pașaport. Cuplul, impreuna cu fiica lor in varsta de 6 ani, a ratat zborul, dupa ce personalul de la aeroport a observat o pata de cerneala pe pașaportul tatalui și a refuzat sa-l lase sa se imbarce…