Ce trucuri folosesc românii ca să fenteze telemunca. Studiu Aproape un sfert dintre angajații romani s-au folosit de diferite pretexte ca sa traga chiulul in telemunca. Aceștia s-au folosit de diferite tertipuri ca sa scape, mai ales, de ședințele online, considerate plictisitoare. Astfel, potrivit unui studiu realizat la comanda Kaspersky, 23% din angajații din Romania au recunoscut ca au invocate instalarea, pe dispozitivele lor, […] Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din cinci angajați din Romania s-a prefacut ca dispozitivul lui instaleaza actualizari și de aceea nu au reușit sa participe la un apel sau la o intalnire, potrivit unui sondaj Kaspersky, arata Mediafax. „21% dintre angajați au confirmat (23% in Romania) ca s-au prefacut ca dispozitivele…

- Aproape un sfert dintre angajatii din Romania (23%) au recunoscut faptul ca s-au prefacut ca dispozitivele lor instaleaza actualizari si ca, de aceea, nu au reusit sa participe la un call sau la o intalnire, in timp ce peste o treime (37%) au afirmat ca au intarziat la o astfel de sedinta virtuala din…

- Jumatate dintre angajatii romani (50%) nu ar lucra pentru o companie cu reputatie proasta, chiar daca acest lucru le-ar aduce o crestere salariala, iar principalul motiv pentru care romanii nu aplica pentru un loc de munca este ca nu cunosc detalii despre mediul de lucru din compania respectiva, arata…

- Turcia ar putea renunța la testele PCR pentru turiștii romani in aceasta vara, conform declarațiilor oferite de Ferit Turgut, reprezentant din conducerea Asociației agențiilor de turism din aceasta țara, citat de Agerpres . In Turcia, perioada de lockdown se incheie pe 17 mai. Pana la finalul lunii…

- Un studiu efectuat de EY Romania in contextul muncii de acasa releva ca 41% dintre romani sunt preocupati de impactul pe care impactul internetului il poate avea asupra sanatatii lor, iar 47% spun ca oboseala digitala ii determina sa ia mai des pauze de la utilizarea dispozitivelor.

- Piața mașinilor rulate este in creștere in Romania, in ciuda nivelului mare de poluare și a unor potențiale restricții in viitor. Romanii prefera sa iși cumpere o mașina mai veche, de la un brand mai cunoscut sau premium, decat sa cheltuie aceeași suma de bani pe o mașina noua și ecologica, dar de la…

- Spitalele publice de faza I și II și suport COVID pot incepe de vineri sa depuna proiecte pentru a cumpara sisteme de detectare și prevenire a incendiilor și pentru a reabilita infrastructura electrica, anunța Ministerul Sanatații. Citește și: Noi MARTURII despre crimele de la spitalul din…

- Mancarea gatita, fructele si legumele, painea, laptele si branza sunt cele mai irosite sase tipuri de alimente in Romania, o parte dintre acestea ajungand cel mai frecvent la gunoi, arata un studiu realizat de o companie de salubritate, activa si pe zona de reciclare si colectare separata, anunța…