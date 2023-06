Ce trilemă are Burduja Ministrul desemnat al Energiei, Sebastian Burduja a declarat, miercuri, la audieri, ca Romania se confrunta cu o trilema energetica, deoarece avem trei deziderate care nu se pot indeplini intotdeauna in același timp. „Pe de o parte, siguranța, și eu numesc asta Romania sigura, in care ne asiguram securitatea, resurse energetice, iar pe de alta parte, […] The post Ce trilema are Burduja appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

