Ce trebuie sa verifici la apartamentul in care urmeaza sa te muti

- Printre minciunile propagate de regimul comunist erau și cele referitoare la romi. In decembrie 1989, pentru cateva zile astrale ne-am unit cu toții, dar apoi ne-am intors la prejudecațile și la suspiciunile cu care inca ne luptam dupa 30 de ani.Național-comunismul nostru cenzura aproape tot. Nimeni…

- Multe persoane considera ca nimic nu poate inlocui timpul petrecut cu cei apropiați in jurul unei mese pline cu preparatele preferate, intr-un decor cald și prietenos. Indiferent ca este vorba de o zi aniversara, sarbatori de iarna sau un party in gradina, majoritatea oamenilor s-au obișnuit cu un ospaț…

- Liviu Dragnea susține, printr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, cu ocazia Zilei Naționale, ca de dragul Romaniei și-a asumat ”in cele din urma chiar și renunțarea la libertate”. ”De dragul tau am sacrificat tot”, spune Dragnea, care ispașește o pedeapsa de 3 ani și 6 luni de inchisoare.In postarea…

- Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, a declarat in cadrul emisiunii „Adriana Nedelea LA FIX” ca Viorica Dancila a fost un „candidat foarte bun” la alegerile prezidențiale deoarece ea susținuta de conducerea partidului. Intrebat daca Viorica Dancila a fost un candidat slab, liderul PSD a explicat…

- Romanii care traiesc in Paris s-au asezat astazi la rand pentru a-si exprima optiunea electorala. Indiferent de preferinte cu totii zambesc si sunt pozitivi. Mai multe detalii, in filmuletele de mai jos. ZiarMM     The post Alegeri prezidentiale: Romanii voteaza la Paris (VIDEO) appeared first on…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca, oricare ar fi rezultatului votului intern din partid pe care l-a convocat dupa terminarea primului tur al alegerilor prezidentiale, va ramane in USR, iar USR va ramane in alianta cu PLUS. Barna spune ca nu va exista o alianta USR – PNL la nivel national, dar nu…

- Motto: "Cunoasterea este puntea care ne conecteaza cu toti cei care au trait vreodata inaintea noastra. De la civilizatie la civilizatie si de la viata la viata, contribuim cu povestile individuale care devin istoria noastra colectiva. Indiferent cat de bine pastram informatiile despre trecut, cuvintele…

- Trei din zece angajati romani nu ar lucra niciodata pentru politicieni, indiferent de suma care li s-ar oferi, in timp ce aproape jumatate ar accepta o oferta de angajare venita de la un partid politic, insa cu...