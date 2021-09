Stiri pe aceeasi tema

- Nefericitele evenimente din ultimele luni in care incendii au cauzat atatea probleme atat la noi in țara cat și in afara au atras atenția publicului larg asupra pericolelor care apar in urma incendiilor.

- Viceprim-ministrul Dan Barna afirma ca responsabila pentru situatia creata in Bucuresti, unde sobolanii umbla pe strazi, este una dintre companiile municipale infiintate de fostul primar Gabriela Firea, companie despre care vicepremierul sustine ca este "cvasi-inexistenta", relateaza News.ro.…

- Vacantele in Grecia nu inseamna doar plaje insorite, sate pitoresti, stanci spectaculoase si ruine antice. Tara, vestita pentru serviciile turistice oferite inclusiv unui numar semnificativ de romani, are nenumarate restaurante, baruri, cafenele. De vineri a intrat in vigoare un nou set de reguli. Noul…

- Primaria lanseaza o licitație pentru un studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru o banda dedicata transportului in comun, de la Poșta Mare pana la Spitalul Județean. „Știți ca la un moment dat a fost o banda dedicata, s-au schimbat sensurile. Noi nu vrem sa facem lucrurile pe genunchi, ci vrem…

- Specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza in legatura cu mesajele private primite pe Instagram, semnaland ca atacatorii trimit utilizatorilor mesaje de pe conturi false, care simuleaza un serviciu de asigurare a respectarii drepturilor…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Romania va vinde vaccin anti-Covid-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze. Citu a mai spus ca tinta principala – eliminarea pandemiei – a fost atinsa, chiar daca tintele de vaccinare anuntate in repetate randuri nu s-au atins. Premierul…

- Buna ziua, dragi bistriteni! Cred ca stiti ca proiectul "Centru intermodal de transport" a fost stopat de dl. primar Turc, cu consecinta #restituirii sumei de 824.481,33 lei, reprezentand finantarea nerambursabila acordata pana in prezent . Si cred ca stiti ca in locul lui a propus #mutarea #autogarii…

- Iubita lui Liviu Dragnea, Irina Tanase, a spus luni la Antena 3 ca fostul lider PSD a greșit ca a avut prea multa incredere in oameni. „Știți care a fost primul lucru pe care l-a spus Liviu cand a ajuns la inchisoare? 'Eu am ajuns aici pentru ca am avut incredere in oameni'”, a declarat Irina…