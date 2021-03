Ce trebuie să știți dacă vreți la restaurant de 8 Martie Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a decis, in sedinta de duminica, interzicerea activitatii restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, avand in vedere incidenta COVID-19 de peste 3 la mia de locuitori in Capitala. Masurile au fost dispuse de CMBSU incepand din 8 martie, ora 00:00, pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi reevaluate la finalul acesteia. “Se interzice activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

