Ce trebuie să știți dacă traversați frontiera ca persoană fizică La trecerea frontierei vamale pe sens de intrare, ieșire sau tranzit, este necesar sa completați declarația vamala a calatorului - formularul prin care declarați bunurile aflate in bagajele personale. Documentul se depune in urmatoarele cazuri: Pentru marfuri cu caracter comercial din bagajele personale, cu condiția ca valoarea acestora sa nu depașeasca echivalentul in lei moldovenești a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

