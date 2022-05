Stiri pe aceeasi tema

- Focarul de variola a maimuței este ceva ”de care toata lumea ar trebui sa fie ingrijorata”, a declarat duminica președintele american Joe Biden, adaugand ca oficialii americani din domeniul sanatații analizeaza posibile tratamente și vaccinuri. ”Lucram din greu sa ne dam seama ce sa facem”, a spus…

- Peste 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in cel puțin 12 țari, iar alte 50 de cazuri suspecte sint investigate, noteaza BBC. Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca numarul de infectari ar putea crește. Potrivit sursei citate, cazurile de infectare au fost confirmate in noua…

- Variola maimuței incepe sa se raspandeasca tot mai mult. Consilierul de sanatate din regiunea Lazio, Italia, Alessio D’Amato, a dat un comunicat prin care arata ca, in afara de cazul de astfel de variola inregistrat la Roma, acum au mai fost confirmate inca doua: „Tocmai am primit vești de la SERESMI…

- Aproximativ 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate pana in prezent in 11 țari, iar alte 50 sunt suspecte, a informat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), in urma unei reuniuni de urgența pe tema acestui virus. Experții avertizeaza ca este posibil sa fie raportate mai multe cazuri…

- Pasagerii romani vor putea zbura din nou cu Wizz Air din Cluj-Napoca, București, Craiova, Iași, Sibiu, Timișoara și Bacau prin intermediul celor 26 de rute catre 20 de destinații din Italia, Spania, Germania, Franța, Anglia, Belgia, Israel sau Cipru. Aceste rute vin in completarea rutelor deja operate…