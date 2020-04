Ce trebuie să știm despre pelerinajul de Florii și noaptea de Înviere Pelerinajul de Florii se suspenda, Sfanta lumina adusa de la Ierusalim va fi distribuita la cerere, de voluntari cu masca, manusi si ecuson, in fata locuintelor, iar in noaptea de Inviere credinciosii cu candelele aprinse, pot iesi la ferestre si balcoane sau in curtile caselor lor, adresandu-se unul catre altul, de la distanta de 2 m, cu salutul pascal ”Hristos a inviat!” si raspunsul ”Adevarat a inviat!”, fara a deranja alti vecini care nu doresc sa participe la aceasta sarbatoare, a transmis Patriarhia Bisericii Ortodoxe Romane, care are mai multe recomandari referitoare inclusiv la desfasurarea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

