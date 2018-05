Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune din Romania trebuie sa stie ca retragerea dintr-un contract incheiat cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice pe durata perioadei minime contractuale implica, de regula, plata unor penalitati, atrage atentia Autoritatea de reglementare…

- Operatorii telecom din Romania s-au trezit cu amenzi uriașe, dupa ce ANCOM a constatat ca și-au mințit clienții. Neregulile au fost sesizate chiar de utilizatori și aduse la cunoștința ANCOM, instituție condusa de fostul premier Sorin Grindeanu.Acesta a anunțat ca au fost deja aplicate amenzi…

- Bucuresti, 11 apr /Agerpres/ - Guvernul va acorda in perioada urmatoare o atentie sporita investitiilor, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. "Ne propunem ca in perioada urmatoare sa acordam o atentie sporita investitiilor si, in acelasi timp (...), sa devenim un pol regional din mai multe…

- Veste buna pentru toți utilizatorii de telefonie mobila sau cei care au incheiat contracte de internet sau televiziune. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a decis ca toți clienții care beneficiaza de aceste servicii pot renunța la contract in termen de 14…

- Telekom Romania (fostele Romtelecom si Cosmote) a inregistrat venituri in valoare de 972 milioane de euro anul trecut, in scadere cu 1,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a scazut cu 5,1% pana la 166 milioane euro,…

- Arafat: Sistemul RO-ALERT va fi functional din acest an Sistemul "RO-ALERT", care permite informarea rapida, prin intermediul telefoanelor mobile, a cetatenilor aflati in zonele cu risc major de dezastre, va functiona din acest an, a anuntat, luni, secretarul de stat in MAI Raed Arafat. "Am avut…

