Ce trebuie sa stii NEAPARAT despre vise Iata cateva lucruri care te pot lamuri despre vise, dezvaluite de site-ul mindpowernews.com.



1. Visele violente sunt un semn de avertizare



Ca si cand cosmarurile n-ar fi deja o problema, exista si o tulburare foarte rara a somnului – denumita – tulburare a somnului REM – care ii face pe cei care sufera de asa ceva sa si "traiasca" visul in realitate: tipa, lovesc sau devin violenti in timp ce dorm. Aceste probleme pot fi semne de avertizare pentru boli precum Parkinson sau dementa, releva un studiu publicat in 2010 in Jurnalul de Neurologie.



2. "Pasarile de noapte"… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Preotii au facut ca bucuria Invierii Domnului sa renasca și in sufletele copiilor fara parinti Generoși, cu inima calda și deschisa catre frumusețea care inflorește dincolo de orice suferința, preoții Protopopiatului Ilfov Nord au revenit cu drag in mica „familie” a Centrului de Plasament Periș. Incarcați…

- Elena Udrea tuna și fulgera dupa ce Dinu Pescariu a mai scapat de un dosar penal. "Aceasta e justitia pe care vor unii sa o recunosc????? Acesti nemernici, care prin abuzuri uriase au transformat justitia in arma lor personala cu care isi elimina adversarii, trebuie sa imi hotarasca mie viata???…

- Cel mai ieftin teren arabil din Europa este in Romania, potrivit Eurostat. Un hectar de teren arabil in Romania costa in medie 1.958 euro. In medie, Țarile de Jos au inregistrat cel mai scump preț de achiziție pentru un hectar de teren arabil in UE in 2016, (63.000 euro/ha). Cu toate acestea, printre…

- Grupul Renault va prezenta, la finele lunii august, la salonul auto de la Moscova, un SUV Dacia Duster „premium”, o versiune mai scumpa și mai rafinata care ar putea fi lansata pe piata din Europa Occidentala in jurul anului 2020, urmand ca intre timp o versiune diferita sa fie lansata in Asia la finele…

- In perioada 12 -18 martie 2018 are loc la nivel internațional campania Brain Awareness Week 2018, un eveniment care are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare a progresului și beneficiilor cercetarii la nivelul creierului. Cu acest prilej pe 12 martie a avut loc la București, la hotel Novotel,…

- APIA a anunțat noi termene pentru Ajutoarele Naționale Tranzitorii (ANT), mai precis pentru schemele decuplate de producție, care sufera modificari pentru campania care a inceput joi, 1 martie. Schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte – ANTZ 7 – se acorda si fermierilor care nu…

- Primul blindat romano-german va ieși de pe linia de productie in anul 2020, la fabrica de la Moreni, acesta fiind produs de compania mixta Romanian Military Vehicle Systems (RMVS), in care Romarm – Filiala Societatea Uzina Automecanica Moreni S.A. detine 50% dintre actiuni, iar restul este in proprietatea…

- Care sunt cele mai mari motive de ingrijorare ale romanilor pentru anul 2018 și ce ii sperie cel mai tare pe romani? Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde a realizat, la comanda Jurnalul și Antena 3, un sondaj de opinie la nivel național cu privire la cateva subiecte sensibile pentru romani…